Момент космической истины: Баланс сил в околоземном пространстве может измениться

Прошедший 2021 год стал рекордным по количеству успешных космических запусков — целых 134. Из них 88%, в том числе все пилотируемые, пришлись на КНР (52,2% пилотируемых), США (43,3%) и Россию (23,3%). При этом Роскосмос продолжал выполнять заключенные ранее контракты с иностранными заказчиками, среди которых выделяется британская компания OneWeb с ее спутниковой программой для обеспечения широкополосного интернета. На эту нагрузку пришлось восемь российских запусков 2021 года, то есть больше трети от их общего числа.

В медиапространстве ранее звучали вопросы о том, не представляет ли эта программа угрозу национальной безопасности РФ? Но к концу 2019 года они были сняты. В феврале 2020-го начались первые запуски, к настоящему времени на околоземную орбиту выведены 394 спутника OneWeb из 600 запланированных. Программа должна быть завершена в течение текущего года (еще 6 из 30 российских запусков).

В программе Роскосмоса на 2022 год особый интерес вызывают пилотируемые полеты «Союз МС-21» (с российским экипажем) и «Союз МС-22» (с российско-американским экипажем). Их целью является обслуживание Международной космической станции (МКС) — по факту ее российского сегмента, поскольку американцы переходят на Crew Dragon, где предоставляют места своим союзникам по коллективному Западу. В 2021 году такой возможностью уже воспользовались представители Японии, Франции и Германии. Российский космонавт на «драконе» пока так и не полетел.

twitter.com / @SpaceX

Все это говорит о том, что космическое сотрудничество между Россией и западными странами, прежде всего США, находится на нисходящем тренде, точно повторяя политическую траекторию. О полном разрыве речь еще не идет, но 2022-й вполне может стать точкой невозврата — особенно с учетом того, что на фоне многочисленных вопросов к американской стороне (включая намеренную разгерметизацию станции) Роскосмос пока не подтверждает свое участие в эксплуатации МКС после 2024 года. Вероятность того, что российский сегмент может быть подготовлен к отстыковке и переходу в автономное существование, не является нулевой.

Насколько рабочей останется МКС без российского участия — вопрос открытый. Очень многое говорит за то, что страны коллективного Запада восполнить необходимую сумму технологий не в состоянии ни сейчас, ни в обозримом будущем.

К этому стоит добавить, что 15 ноября 2021 года успешно прошли испытания российского противоспутникового оружия (предположительно, «Нудоль» А-235). На высоте около 500 км был уничтожен неработающий спутник «Космос-1408» серии «Целина-Д» весом 1750 кг, выведенный на орбиту еще в 1982 году.

Это вызвало острую реакцию со стороны официального Вашингтона, который назвал проведенные испытания «опасными и безответственными». Однако возникшее после поражения «Космоса-1408» облако обломков не представляло опасности для МКС, проходя на 40-80 км выше ее орбиты. Было продемонстрировано, что любые объекты сравнимых или больших размеров на низких околоземных орбитах уязвимы для российских систем вооружения — включая и американский проект «орбитального самолета» почти пятитонного Boeing Х-37. Его испытания, по неподтвержденной официально информации, были успешно завершены осенью того же 2021 года. Такой «асимметричный ответ» со стороны России «обнулил» программу, на развитие которой ушло более 20 лет и десятки миллиардов долларов.

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Стоит добавить, что РФ и КНР согласовали подписание двустороннего юридически обязательного соглашения по созданию к 2025 году совместной «лунной станции». Скорее всего, речь идет о необитаемом объекте, расположенном на поверхности естественного спутника Земли и работающего в автоматическом режиме. Почти наверняка в нем будет предусмотрено использование технологий квантовой связи, что на фоне появления к тому времени двух орбитальных пилотируемых станций, китайской и российской, должно свести к нулю претензии США на доминирование в околоземном космическом пространстве.

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