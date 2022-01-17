Игорь Крутой рассказал ФАН, за что ценит друга-тезку Николаева

17 января день рождения отмечает народный артист России, композитор и поэт Игорь Николаев. Ему исполняется 62 года. Композитор Игорь Крутой через ФАН поздравил друга с праздником и рассказал, за что уважает и ценит своего тезку.

«Фантастический талант у Игоря Николаева — и поэтический, и музыкальный. И в любом направлении, чем бы он ни занимался, он достигал максимальных результатов. И конечно, это было непросто — приехать с Сахалина и покорить Москву. И покорить всю страну, написав практически все знаковые песни для лучших исполнителей страны. При этом сохранив какую-то чуткость, сохранив какие-то детские иногда вещи. И огромное мое к нему уважение как к моему соавтору, как к моему другу. И самые лучшие пожелания — здоровья ему и успехов творческих», — отметил Игорь Крутой.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Познакомились музыканты еще в юности. Они почти одновременно приехали в Москву: один из Украины, другой — с острова Сахалин. Оба начали творческий путь в середине — второй половине 80-х годов. Их совместные песни становились яркими хитами 90-х, а теперь считаются классикой российской эстрадной музыки. Продолжают в дуэте творить композиторы и сейчас: как для звезд первой величины, так и для начинающих артистов.

Накануне певица Лолита Милявская в интервью ФАН рассказала, кто и почему прозвал Игоря Николаева «Моцартом».