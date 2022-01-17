Экспорт сельхозпродукции Марий Эл в 2021 году превысил 35 млн долларов

Йошкар-Ола, 17 января. Минсельхоз Марий Эл подвел итоги работы агропромышленного комплекса (АПК) республики за прошлый год.

По данным регионального минсельхоза, рост объема экспорта сельхозпродукции в 2021 году по сравнению с показателями 2020 года составил 237,9%, превысив рубеж в 35 миллионов долларов. При этом основными статьями экспорта республики стали готовые пищевые продукты, молочные товары, масложировая продукция и злаки, сообщает «МедиаПоток».

Главными внешнеэкономическими торговыми партнерами Марий Эл в 2021 году были Узбекистан, Таджикистан, Сербия, Белоруссия и Италия, на долю которых приходится около 70% всего экспорта продукции республиканского АПК. Товары региона также экспортировались еще в 22 иностранных государства, включая страны Евросоюза.

Ранее ФАН сообщал об успешной реализации властями Марий Эл национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, в 2021 году республика Марий Эл принимала участие в 11 из них, в рамках которых воплощала в жизнь 46 региональных проектов.