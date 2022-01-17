Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 16:08
16:07
Происшествия
Слесарь едва не погиб после падения с высоты в Нижегородской области
16:06
Экономика
Глава КНР Си Цзиньпин отметил препятствия для выхода мировой экономики из кризиса
16:06
Армия
Индия приступила к развертыванию закупленных у России комплексов С-400 «Триумф»
16:03
Происшествия
Сообщения о «минировании» ростовских школ поступали на электронную почту
16:03
Общество
Шесть баров в центре Петербурга опечатали из-за нарушения коронавирусных ограничений
16:02
Происшествия
Предполагаемого убийцу полуторагодовалого мальчика из Кисловодска арестовали
16:01
Шоу-бизнес
Рок-группа Maneskin сменила кожаные куртки на розовый шелк и чулки
16:00
Общество
Петербуржцы массово жалуются врачам на переохлаждения и обморожения
15:57
Политика
Серик Сулейманов освобожден от должности спецпредставителя Токаева на Байконуре
15:55
Происшествия
Называвший себя «царем и богом» мужчина показал, как зарезал ребенка в Кисловодске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ситуация на авторынке России ведет к дальнейшему повышению цен

Экономика
Ситуация на авторынке России ведет к дальнейшему повышению цен
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Дефицит на авторынке может сохраниться, из-за чего цены на машины продолжат расти в глобальном масштабе, пишет РИА Новости.

Первое полугодие будет сложным для производителей автомобилей. Основной проблемой останется нехватка компонентов и ограничения в поставках. Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что эти два фактора заставят цены расти.

Другим аспектом станет инфляция. Ее последствия ощущают на себе не только российские поставщики и дилеры, но и зарубежные производители. Сохранение инфляционной нагрузки будет создавать для них дополнительные издержки, из-за чего цена подержанного легкового автомобиля может преодолеть отметку в миллион рублей.

Быстрее остальных будут расти в цене люксовые бренды автомобилей. В числе лидеров могут оказаться модели Mercedes, BMW и Lexus.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Ситуация на авторынке России ведет к дальнейшему повышению цен
прогноз автомобили авторынок рост цен
Комментировать