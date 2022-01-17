Ситуация на авторынке России ведет к дальнейшему повышению цен

Москва, 17 января. Дефицит на авторынке может сохраниться, из-за чего цены на машины продолжат расти в глобальном масштабе, пишет РИА Новости.

Первое полугодие будет сложным для производителей автомобилей. Основной проблемой останется нехватка компонентов и ограничения в поставках. Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что эти два фактора заставят цены расти.

Другим аспектом станет инфляция. Ее последствия ощущают на себе не только российские поставщики и дилеры, но и зарубежные производители. Сохранение инфляционной нагрузки будет создавать для них дополнительные издержки, из-за чего цена подержанного легкового автомобиля может преодолеть отметку в миллион рублей.

Быстрее остальных будут расти в цене люксовые бренды автомобилей. В числе лидеров могут оказаться модели Mercedes, BMW и Lexus.