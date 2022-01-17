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Член штаба ОНФ в Петербурге объяснил преимущество ЕГЭ перед другими формами экзамена

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:35
Общество
Член штаба ОНФ в Петербурге объяснил преимущество ЕГЭ перед другими формами экзамена
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 января. Преимущество Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перед другими формами оценки знаний объяснил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов.

Спикер отметил, что регулярно кто-нибудь из российских депутатов предлагает вовсе отменить ЕГЭ. Однако можно сформулировать сразу несколько аргументов, которые убедят людей в ошибочности таких призывов.

Во-первых, ЕГЭ — это метод борьбы с предвзятостью и коррупцией. На сегодняшний день никто не может сказать, что результаты экзаменов были куплены.

«Там, где присутствует человеческий фактор —100% присутствует и коррупция. Именно поэтому ЕГЭ обезличен. Одну часть экзамена проверяет машина, а другую — эксперты, которые не знают, чью работу они рассматривают», — объяснил специалист в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

По его словам, ЕГЭ представляет собой универсальную форму экзамена, а процедура сдачи на сегодняшний день совершенна на 85%. Что касается объективности оценок, то у выпускника есть один список заданий и, как правило, всего один вариант ответа, поэтому предвзятое отношение полностью исключается.

«Ну и самый главный аргумент: почему мы, взрослые, считаем себя вправе принимать решения за детей? Может быть мы научимся спрашивать, как им удобнее и лучше?» — резюмировал Тхостов.

Зарекомендовавший себя при организации прошлогоднего ЕГЭ комплекс антиковидных мер будет применяться и в 2022 году. Об этом ранее сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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