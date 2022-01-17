ФНС использует балльную систему для оценки рисков уклонения от налогов

Москва, 17 января. Федеральная налоговая служба (ФНС) для определения рисков неуплаты налогов использует внутреннюю систему критериев. Она предписывает оценивать налогоплательщиков по баллам, выяснили «Ведомости».

Количество баллов, которое набирает компания, свидетельствует о вероятности уклонения от налогов. Сама система оценки зависит от размера бизнеса и его платежеспособности. По ней ведомство определяет целесообразность проведения проверки и шансы получить с плательщика доначисленную сумму в бюджет.

Сформировать «лонглист» из претендентов на предпроверку помогают контрольно-аналитические системы ФНС. В частности, инспекция использует АСК НДС. Благодаря ей в онлайн-режиме можно определить разницу между счетами-фактурами компании (другими словами, ее продажами и закупками) и налоговыми декларациями, которые она подает в качестве отчетности.

Государство ведет политику смягчения в сфере налогообложения. Так, с 1 января малые и средние предприятия общественного питания, куда входят в том числе пункты выездного обслуживания, освобождены от обязанности по уплате налога на добавленную стоимость.