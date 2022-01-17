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Ученый Флешер предупредил о риске вымирания южноамериканских тапиров

Наука
Ученый Флешер предупредил о риске вымирания южноамериканских тапиров
webmandry.com

Бразилиа, 17 января. Большая часть популяции тапиров, которые обитают на равнинах Южной Америки, является нежизнеспособной. Существует риск вымирания этого вида животных.

Тапиры внешне напоминают свиней, однако входят в другой отряд млекопитающих. Их отличием является хоботообразный нос. Распространение этого вида животных исследовали специалисты Центра изучения биоразнообразия экологического заповедника Мишлен в Бразилии под руководством ученого Кевина Флешера.

«Если построить модель на ближайшие 100 лет, то среди 48 популяций, выявленных в ходе исследования, с точки зрения демографии нежизнеспособны 31-68 процентов, а с точки зрения генетики – 70-83 процента. С учетом обоих факторов, жизнеспособны лишь от трех до четырнадцати популяций», — отметили авторы исследования.

Для работы ученые за 15 лет посетили 93 места обитания тапиров и рассмотрели 217 наборов данных, которые собрали другие эксперты. Риск вымирания тапиров связан с дефицитом генетического разнообразия и скоростными шоссе. Однако ситуацию можно изменить, если будут организованы места для безопасного перехода дорог, отметили ученые. Статья опубликована в журнале Neotropical Biology and Conservation.

Ученые из США и Франции предупредили о приближении шестого массового вымирания биоразнообразия. Об этом рассказал профессор Роберт Коуи.

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