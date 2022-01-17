GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу

Москва, 17 января. Российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности трубопровода «Ямал — Европа» для поставок топлива через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform.

Кроме того, газовый холдинг не забронировал допмощности для экспорта через Украину, следует из итогов аукциона. Все предложения, выставленные польской и украинской стороной, остались невостребованными.

«Газпром» ранее подал в суд на польского газового монополиста PGNiG. Компания хочет добиться повышения цен на голубое топливо для европейской страны через юридическую инстанцию. Речь идет об изменениях положений в Ямальском контракте, заключенном еще в 1996 году.

Председатель правления польской компании Павел Маевский считает, что требование «Газпрома» является необоснованным. PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту, добавил он.