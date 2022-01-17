Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 16:07
16:06
Армия
Индия приступила к развертыванию закупленных у России комплексов С-400 «Триумф»
16:03
Происшествия
Сообщения о «минировании» ростовских школ поступали на электронную почту
16:03
Общество
Шесть баров в центре Петербурга опечатали из-за нарушения коронавирусных ограничений
16:02
Происшествия
Предполагаемого убийцу полуторагодовалого мальчика из Кисловодска арестовали
16:01
Шоу-бизнес
Рок-группа Maneskin сменила кожаные куртки на розовый шелк и чулки
16:00
Общество
Петербуржцы массово жалуются врачам на переохлаждения и обморожения
15:57
Политика
Серик Сулейманов освобожден от должности спецпредставителя Токаева на Байконуре
15:55
Происшествия
Называвший себя «царем и богом» мужчина показал, как зарезал ребенка в Кисловодске
15:55
Общество
Фотограф Стиг Дирдал раскритиковал «Елки-8» после плагиата его идеи для постера
15:54
Весь мир
Почтовые самолеты FedEx хотят оснастить лазерными системами противоракетной обороны
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу

Экономика
GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности трубопровода «Ямал — Европа» для поставок топлива через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform.

Кроме того, газовый холдинг не забронировал допмощности для экспорта через Украину, следует из итогов аукциона. Все предложения, выставленные польской и украинской стороной, остались невостребованными.

«Газпром» ранее подал в суд на польского газового монополиста PGNiG. Компания хочет добиться повышения цен на голубое топливо для европейской страны через юридическую инстанцию. Речь идет об изменениях положений в Ямальском контракте, заключенном еще в 1996 году.

Председатель правления польской компании Павел Маевский считает, что требование «Газпрома» является необоснованным. PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту, добавил он.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу
Газпром газ транзит газа поставки газа ямал - европа
Комментировать