Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста

Москва, 17 января. Актер Леонид Куравлев пошел на поправку. Врачи довольны его состоянием и планируют перевести из отделения реанимации.

Звезда советских комедий Куравлев уже несколько недель находится в больнице, куда поступил с подозрением на заражение коронавирусом. Врачи поместили артиста в отделение реанимации, где следили за его состоянием. Сын Куравлева Василий сообщил, что здоровье отца улучшилось, на этой неделе его переведут в обычное отделение.

«Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — цитирует его РИА Новости.

Куравлев долгое время находился в тяжелом состоянии из-за последствий пневмонии. Артист перенес операцию, однако поражение его легких показывало тревожный рост с 5-10% до 25-35%.