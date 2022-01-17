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Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста
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Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста

Общество
Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Москва, 17 января. Актер Леонид Куравлев пошел на поправку. Врачи довольны его состоянием и планируют перевести из отделения реанимации.

Звезда советских комедий Куравлев уже несколько недель находится в больнице, куда поступил с подозрением на заражение коронавирусом. Врачи поместили артиста в отделение реанимации, где следили за его состоянием. Сын Куравлева Василий сообщил, что здоровье отца улучшилось, на этой неделе его переведут в обычное отделение.

«Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — цитирует его РИА Новости.

Куравлев долгое время находился в тяжелом состоянии из-за последствий пневмонии. Артист перенес операцию, однако поражение его легких показывало тревожный рост с 5-10% до 25-35%.

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