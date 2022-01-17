Присутствие НАТО на Украине незаконно, поощряется незаконной властью и не поддержано населением страны. Об этом ФАН рассказал публицист, политический обозреватель Юрий Голубь.

НАТО на Украине

Соединенные Штаты во время объединения ФРГ и ГДР в 1990 году обещали, что не будут распространять силы Североатлантического альянса на восток. Однако эти гарантии не были оформлены юридически. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Он заявил, что сегодня НАТО является орудием конфронтации, а не стабильности. Россия наблюдает постепенное вторжение Альянса на Украину. Москва не может больше с этим мириться, заметил Песков.

Положить конец

Как отметил Юрий Голубь, Североатлантический альянс вторгся на Украину уже давно. НАТО открыто присутствует на Яворовском полигоне во Львовской области, в Очакове под Николаевом, в порту Южном под Одессой. Кроме того, американские, британские и прочие инструкторы во всю работают на полигонах украинских вооруженных сил.

«Почему это можно классифицировать как вторжение? Во-первых, Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны. Во-вторых, натовские военные были приглашены режимом, который пришел к власти в результате незаконного, инспирированного из-за рубежа переворота. В-третьих, несмотря на все угрозы, киевский режим до сих пор не решился провести референдум о вступлении в Альянс. Опросы опросами, а нормальное тайное голосование может показать, что украинцы против сотрудничества с западным блоком», — пояснил Юрий Голубь.

Федеральное агентство новостей /

Он выразил мнение, что присутствие НАТО на Украине незаконно, поощряется незаконной властью и не поддержано населением страны. Кроме того, поставляя оружие и инструкторов, НАТО участвует в гражданской войне на Украине, обстрелах городов и сел Луганской и Донецкой народных республик.

«Озвученные в декабре требования российского МИД о гарантиях безопасности должны положить конец этому вторжению. Потому что агрессия НАТО на Украине фактически означает агрессию против России», — заключил Юрий Голубь.

Ранее американский дипломат Ричард Берт заявил, что идея расширения НАТО на восток под предлогом демократии ошибочна. Он уверен: Россия имеет право требовать от Альянса гарантий безопасности.