Москва, 17 января. Россия и Китай не объединялись против западных государств. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, отношения Москвы и Пекина развиваются независимо от того, что по этому поводу думает коллективный Запад.

«Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут пойти на уступки России в рамках переговоров по гарантиям безопасности, однако для этого им нужно будет найти подходящие формулировки, которые не покажут их слабость. Такое мнение высказал израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.