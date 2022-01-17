Банк России понизил официальный курс евро на 18 января

Москва, 17 января. Банк России обновил официальные курсы валют на 18 января. Данные об этом опубликованы на портале регулятора.

Центробанк повысил официальный курс доллара на 27,36 копейки относительно предыдущего значения и установил на уровне 76,04 рубля. Курс евро на вторник потерял 2,85 копейки и находится на отметке 86,86 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 доллара и 0,45 евро, с учетом новых курсов увеличилась на 13,76 копейки, достигнув 80,91 рубля.

Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой, его справедливый курс приближается к 70 единицам за доллар, считает управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский. В базовом сценарии, при отсутствии факторов для ухудшения геополитического фона, стоит ожидать умеренного укрепления российской валюты, уверен он.