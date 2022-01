«Операция прикрытия»: какова цена рокировки Назарбаев — Токаев

В чуть было не «рванувшем» сразу после Нового года Казахстане ситуация сейчас, по всеобщему мнению, стабилизируется, оттуда выводятся силы ОДКБ, а действующий президент Касым-Жомарт Токаев обновляет «властную вертикаль» в стране. Но считать, что «все завершилось», и делать на основе текущего снижения напряженности какие-то далеко идущие расчеты и выводы пока нет никаких оснований.

Прежде всего, это касается судьбы елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева, последнее, безусловно подтвержденное время и место пребывания которого — 28 декабря, Санкт-Петербург, неформальная встреча глав государств СНГ. Все последующие заявления остаются не верифицированными. А среди участников той встречи Нурсултан Абишевич значится как приглашенное лицо: первый президент Республики Казахстан — лидер нации. До этого мероприятия прошла личная встреча Путина и Назарбаева, в ходе которой последний сообщил, что был приглашен в качестве почетного председателя Евразийского экономического союза. Небольшое протокольное разночтение, в целом несвойственное администрации президента, но, возможно, дающее ключ к пониманию того, что все-таки произошло (и до сих пор происходит) в Казахстане.

Еще один важный момент: зафиксированные на встрече с Путиным слова елбасы:

«От имени Казахстана приедет наш президент Касым-Жомарт Токаев для решения всех вопросов. Но я как почетный [председатель], как самый опытный, как свидетель истории буду в этом участвовать… Я один остался из тех, кто создавал СНГ — в Алма-Ате в 1991 году в декабре месяце, и я помню, как это случилось… Мы выстроили с вами особые отношения. Я надеюсь, что так оно будет продолжаться и при новом президенте (выделение мое. — Прим. В. В.), потому что мы соседи, богом данные друг другу, и от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах».

Отсюда — особенно в свете последующих событий — вытекает, что на неформальном саммите СНГ:

решался целый комплекс вопросов, в том числе связанных с Казахстаном; ответственность за решение этих вопросов и дальнейшее развитие событий Назарбаев возлагает на Токаева.

О нем — чуть ниже, а пока стоит вернуться на четыре с лишним года назад, когда такой же неформальный саммит лидеров СНГ был собран в Ново-Огарево 26 декабря 2017 года и тоже обсуждал казахстанскую по форме и общепостсоветскую по сути проблематику. Дело было в том, что 30 октября того же года американский банк Bank of New York Mellon по иску молдавского бизнесмена Анатоля Стати заморозил 22,6 млрд долларов, находившихся на счету Национального фонда Казахстана. И случилась эта незадача день в день с появлением в этой центральноазиатской республике руководства компании Rothschild & Co: Эрика де Ротшильда, Клауса Мангольда и Джованни Салветти. Через два дня заморские гости были приняты Нурсултаном Назарбаевым. На словах они воздавали честь мудрому президенту Казахстана и обещали, что под его дальновидным руководством стране предстоит развиваться самым лучшим и динамичным образом, а на деле держали свои руки у него на горле. Или пистолет у его виска, какое сравнение вам больше понравится.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В итоге Назарбаеву пришлось специально слетать на поклон в США, и контроль над этими деньгами ему вернули — но, видимо, под целый пакет обязательств по «развитию гражданского общества (НПО) и демократии» в Казахстане, обеспечение «свободы инвестиций», «разворот от России», поэтапную мирную передачу власти и так далее. Дело тут было не в самом Нурсултане Абишевиче как таковом, а, видимо, в том, что действия американских «партнеров» окончательно перечеркивали все предыдущие договоренности с ними, и было понятно, что подобную практику могут быстро распространить на все постсоветские страны, включая Россию. Не исключено, что данный инцидент послужил одной из причин того, что в президентском федеральном послании от 1 марта 2018 года Путин сообщил всему миру, что Россия обладает целым спектром новых систем оружия, которые будут использованы при угрозе национальным интересам нашей страны.

Это выступление многое изменило и для Казахстана, хотя вряд ли отменило предполагаемые обязательства елбасы перед американскими «партнерами» — отсюда и нынешние 14 тысяч неправительственных организаций в Казахстане на иностранном финансировании, и заявленный переход казахской письменности с кириллицы на латиницу по турецкому образцу, и многое другое. Возможно, «тянуть резину» удалось бы и дальше, но тут подоспели российские предложения США по гарантиям безопасности, не исключено, приведшие к ультиматуму лично Назарбаеву. После чего в ходе обсуждения данной ситуации могло быть принято решение о «выходе» Нурсултана Абишевича из игры с передачей полноты фактической власти Токаеву, хорошо известному на Западе и в качестве министра иностранных дел Республики Казахстан, и в качестве заместителя Генерального секретаря ООН, более двух лет возглавлявшего представительство этой организации в Женеве. И цена такой «властной рокировки», несомненно, гораздо выше суммы понесенных при ее осуществлении затрат и убытков, верхний предел которых оценивается не выше 3 млрд долларов.

Разумеется, все изложенное выше является не более чем авторской гипотезой, но абсолютно понятно одно: многоточие, все еще стоящее в итоге казахстанской эпопеи от января 2022 года, превратится в точку только после официальной фиксации судьбы Нурсултана Назарбаева.

