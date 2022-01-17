Лавров заявил об отсутствии принципа «если» в случае провала переговоров с Западом

Москва, 17 января. Россия не выстраивает свою политику по принципу «если», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, такая же тактика работает в случае возможного провала переговоров по гарантиям безопасности с Западом.

Ранее Лавров в рамках беседы с представителями информационных агентств объяснил, почему Москва приняла решение о необходимости прямых переговоров с США о нерасширении НАТО в восточном направлении. По его словам, прямой диалог по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе давно назревал.