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Подольская рассказала о проблемах со старшим сыном после появления второго ребенка

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:23
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о проблемах со старшим сыном после появления второго ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 января. Певица Наталья Подольская рассказала о трудностях при воспитании старшего сына, с которыми столкнулась после рождения второго наследника. Она отметила, что ребенок буквально прилип к ней.

Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двух сыновей: старшего Артемия и младшего Ивана. Разница в возрасте у мальчиков пять лет. Старший сын долгое время был единственным ребенком в семье и привык, что он находится в центре внимания. Но с появлением Ивана все изменилось. Не исключено, что старший ребенок ревнует родителей к младшему брату.

«Тема буквально прилип ко мне. «Мама! Хочу только с тобой, я по тебе всегда скучаю, хочу с тобой в туалет и спать, и везде, и всегда»», — пожаловалась 39-летняя исполнительница в Instagram.

Несмотря на множество перемен в жизни старшего ребенка, Подольская пытается сделать все, чтобы сын чувствовал себя комфортно. Как отметила певица, она окружает сына любовью и заботой.

Подольская уже почти 12 лет счастлива в браке с музыкантом Пресняковым. Первого ребенка певица родила в 2015 году, а второго в 2020 году. Звезда публично рассказала, что вторая беременность могла обернуться трагедией, но, к счастью, все обошлось.

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дети певица воспитание Подольская
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