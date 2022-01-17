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Жители испанского городка прыгают на лошадях через костер в рамках традиционного фестиваля

Видео

Гости города Сан-Бартоломе-де-Пинарес стали свидетелями удивительного зрелища. Сотни наездников верхом на скакунах прыгали через высокие костры, разведенные на площади.

Традиция испанского фестиваля «Лас-Луминариас» уходит своими корнями далеко в прошлое. Давным-давно в городе бушевала сильная эпидемия, которая убила всех лошадей. С тех пор каждого 16 января наездники собираются вместе, жгут костры и прыгают через них на конях. Считается, что этот ритуал очищает жеребцов и защищает их от различных болезней на весь год.

«Мне все это кажется фантастикой. Я впервые присутствую на подобном празднике и не знаю, меньше здесь или больше людей, чем в прошлые годы, но атмосфера здесь отличная. Все очень хорошо организовано, много лошадей и костров. Это классное шоу», — делится впечатлениями от праздника житель Сан-Бартоломе-де-Пинарес.

Из-за пандемии, в прошедшем году фестиваль провести не удалось. Жители Сан-Бартоломе-де-Пинарес считают церемонию очищения очень важной. Соблюдая подобные традиции, они выражают свою любовь к родной земле и собственной истории.

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испания лошади традиции
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