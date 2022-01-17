85-летняя пенсионерка из Чечни стала звездой Instagram

В Instagram Тамары Батаевой уже 145 тысяч подписчиков. Пенсионерка занимается своими обычными домашними делами, а ее внук Бислан снимает свою любимую бабушку на телефон и выкладывает получившиеся ролики в социальные сети.

Бислан вспоминает, что по началу он просто делился видео с участием бабули в WhatsApp, отправляя ролики родственникам за границу. Желающих смотреть «бабушкины истории» становилось все больше. Когда количество поклонников Тамары Батаевой перевалило за 30, внук решил, что пора ей обзавестись собственным аккаунтом. Число подписчиков стало расти, как на дрожжах. Бислан признался, что никаких специальных сценариев он не придумывает, а просто в нужное время включает камеру на телефоне.

«Просто я захожу к бабушке в комнату, включаю камеру, вот тут оно и начинается. Не надо ничего придумывать или о чем-нибудь думать, просто надо включить камеру, сесть и задать ей вопрос. Вот, например, вчера ночью она не спала. Я вижу — она сидит, зашел. Интересные видеоролики получились», — рассказал Бислан Алгаев.

Большой популярностью у подписчиков пользуются ролики, где бабуля делает зарядку. Так же они с удовольствием следят, как она иногда ругается, но все равно в комментариях называют ее аккаунт «Островком добра». Тамара Батаева — большая модница, а ее гардеробу можно только позавидовать.

«Самый большой гардероб дома — у бабушки, хотя я сам очень люблю одежду, но у нее самый большой гардероб. Вот один шкаф и вот второй шкаф — это у нее», — показывает комнату бабушки Бислан.

Недавно бабушка Тамара отпраздновала свой 85-й юбилей. На удивление старушки, подписчики прислали ей много подарков. Она получила платочки, одежду, а кто-то даже расщедрился на шубу. Пенсионерка с удовольствием меряет наряды, демонстрирует их своим поклонникам и завершать свой блог не собирается.