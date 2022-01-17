Стилист Александр Рогов объяснил провал шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры»

Москва, 17 января. Знаменитый стилист Александр Рогов оценил новый проект блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Он высказал сомнения касательно некоторых моментов в шоу, которые звезда интернета не учла.

Рогов признался, что является большим поклонником этого направления и в восторге, что Ивлеева делает «Королевских кобр». Блогер попросила стилиста о встрече, чтобы он смог высказать свое мнение о ее программе.

«Я высказал пару сомнений — к сожалению, она не учла их. Согласен с критиками, что частично это шоу в исполнении Насти выглядит как спекуляция на артистах, потому что показывается только одна сторона медали», — указал 40-летний Рогов в интервью с Лаурой Джугелией на недочеты провального проекта.

По его мнению, в шоу Ивлеевой мало смысловых деталей и подробностей. Рогов считает, что проект выглядит достаточно поверхностным. Этим он уступает иностранным аналогам. Рогов заявил, что перед запуском шоу сделал был короткометражку, в которой объяснил, почему Ивлеева взялась за это шоу.

Александр Рогов регулярно высказывается о трендовых вещах и дает советы россиянам, как выглядеть стильно. Он отметил, что некоторые звезды, например, Анастасия Волочкова, не обладает чувством стиля.