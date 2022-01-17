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Стилист Александр Рогов объяснил провал шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры»

Общество
Стилист Александр Рогов объяснил провал шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 17 января. Знаменитый стилист Александр Рогов оценил новый проект блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Он высказал сомнения касательно некоторых моментов в шоу, которые звезда интернета не учла.

Рогов признался, что является большим поклонником этого направления и в восторге, что Ивлеева делает «Королевских кобр». Блогер попросила стилиста о встрече, чтобы он смог высказать свое мнение о ее программе.

«Я высказал пару сомнений — к сожалению, она не учла их. Согласен с критиками, что частично это шоу в исполнении Насти выглядит как спекуляция на артистах, потому что показывается только одна сторона медали», — указал 40-летний Рогов в интервью с Лаурой Джугелией на недочеты провального проекта.

По его мнению, в шоу Ивлеевой мало смысловых деталей и подробностей. Рогов считает, что проект выглядит достаточно поверхностным. Этим он уступает иностранным аналогам. Рогов заявил, что перед запуском шоу сделал был короткометражку, в которой объяснил, почему Ивлеева взялась за это шоу.

Александр Рогов регулярно высказывается о трендовых вещах и дает советы россиянам, как выглядеть стильно. Он отметил, что некоторые звезды, например, Анастасия Волочкова, не обладает чувством стиля.

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