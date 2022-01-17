Пелагея закрыла комментарии после травли из-за финала «Голоcа»

Москва, 17 января. Певица Пелагея вынуждена была закрыть комментарии на своей странице в Instagram после споров о финале программы «Голоc», в котором победил участник команды артистки Александр Волкодав.

Знаменитость поделилась фотографией со съемок шоу. На кадре она предстала в длинном черном бархатном платье с разрезом на бедре и глубоким декольте. Наряд был украшен красивой вышивкой.

Пелагея рассказала о подготовке к съемкам и поблагодарила тех, кто помог ей выглядеть в тот день на высшем уровне. Однако пользователей волновало не платье артистки, а финал проекта. Подписчики обрушились с критикой на звезду, заявив, что Волкодав не заслуживает победы в проекте.

«Платье-то хорошее. Волкодав ни о чем»; «Платье и правда великолепно в отличие от финала «Голоcа»; «Разочаровалась в «Голоcе». Необъективность, фарс и испанский стыд. И все прекрасно понимают это», — написали комментаторы, затравив исполнительницу.

В прошлом году не стало наставника музыкального проекта Александра Градского. Артист умер в конце ноября. Его место в шоу никто не занял.