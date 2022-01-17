Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 14:39
14:37
Экономика
Ситуация на авторынке России ведет к дальнейшему повышению цен
14:35
Общество
Член штаба ОНФ в Петербурге объяснил преимущество ЕГЭ перед другими формами экзамена
14:35
Экономика
ФНС использует балльную систему для оценки рисков уклонения от налогов
14:33
Наука
Ученый Флешер предупредил о риске вымирания южноамериканских тапиров
14:32
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу
14:32
Общество
Директор лицея №369 Тхостов отметил важность коммуникации между школами и родителями
14:31
Происшествия
В Башкирии пенсионерка получила четыре года колонии за убийство сына
14:30
Политика
Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
14:30
Весь мир
Что известно о первой в истории Пакистана «Политике национальной безопасности»
14:29
Общество
Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пелагея закрыла комментарии после травли из-за финала «Голоcа»

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:14
Шоу-бизнес
Пелагея закрыла комментарии после травли из-за финала «Голоcа»
wikipedia.org  /  Skrivuts

Москва, 17 января. Певица Пелагея вынуждена была закрыть комментарии на своей странице в Instagram после споров о финале программы «Голоc», в котором победил участник команды артистки Александр Волкодав.

Знаменитость поделилась фотографией со съемок шоу. На кадре она предстала в длинном черном бархатном платье с разрезом на бедре и глубоким декольте. Наряд был украшен красивой вышивкой.

Пелагея рассказала о подготовке к съемкам и поблагодарила тех, кто помог ей выглядеть в тот день на высшем уровне. Однако пользователей волновало не платье артистки, а финал проекта. Подписчики обрушились с критикой на звезду, заявив, что Волкодав не заслуживает победы в проекте.

«Платье-то хорошее. Волкодав ни о чем»;

«Платье и правда великолепно в отличие от финала «Голоcа»;

«Разочаровалась в «Голоcе». Необъективность, фарс и испанский стыд. И все прекрасно понимают это», — написали комментаторы, затравив исполнительницу.

В прошлом году не стало наставника музыкального проекта Александра Градского. Артист умер в конце ноября. Его место в шоу никто не занял.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Пелагея закрыла комментарии после травли из-за финала «Голоcа»
пелагея соцсети голоc
Комментировать