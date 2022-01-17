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Сборная России по биатлону определилась с датой вылета на ОИ-2022 в Пекине

Спорт
Сборная России по биатлону определилась с датой вылета на ОИ-2022 в Пекине
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 17 января. Российские биатлонисты отправятся в Пекин 26 января, чтобы представить страну на Олимпийских играх. Глава Союза биатлонистов Виктор майгуров сообщил о подготовке сборной.

Олимпиада 2022 года стартуют в Пекине 4 февраля. Команды заканчивают подготовку к соревнованиям и планируют отправиться на Игры. Глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что сборная уже определилась с датой вылета.

«Все тренеры знают, что их ждет, много тренировок проводили на такой высоте и с такой ветровой нагрузкой. 26 января мы вылетаем в Пекин, чтобы к 5 февраля полноценно акклиматизироваться», — сообщил Майгуров.

По словам главы союза, спортсмены не ждут изменений на трассе. Тем не менее, биатлонистов ждут сложные маршруты, на которых не удастся отдохнуть.

Спортсмены Александр Логинов и Эдуард Латыпов присоединились к мужской сборной по биатлону. Женская команда выступит при участии биатлонистки Кристины Резцовой.

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биатлон олимпиада пекин
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