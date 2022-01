Атомный подводный ракетоносец ВМС США прибыл на Гуам

Хагатна, 17 января. На военную базу США на острове Гуам прибыл стратегический подводный ракетоносец ВМС США «Невада». Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам журналистов, прибытие стратегической атомной подлодки на Гуам является достаточно редким событием. Тем более редко перемещения одного из самых смертоносных видов вооружения, находящегося в арсенале Соединенных Штатов, так широко освещается в СМИ.

Несомненно, прибытие в регион подводной лодки, несущей на своем борту 20 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, является чрезвычайно мощным сигналом как для союзников США, так и для их противников — прежде всего речь идет о Китае.

The USS Nevada, an Ohio-class nuclear-powered submarine carrying 20 Trident ballistic missiles and dozens of nuclear warheads, pulled into the Navy base in the US Pacific Island territory on Saturday.https://t.co/s49yBvLzHr