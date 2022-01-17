Атомный подводный ракетоносец ВМС США прибыл на Гуам

Хагатна, 17 января. На военную базу США на острове Гуам прибыл стратегический подводный ракетоносец ВМС США «Невада». Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам журналистов, прибытие стратегической атомной подлодки на Гуам является достаточно редким событием. Тем более редко перемещения одного из самых смертоносных видов вооружения, находящегося в арсенале Соединенных Штатов, так широко освещается в СМИ.

Несомненно, прибытие в регион подводной лодки, несущей на своем борту 20 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, является чрезвычайно мощным сигналом как для союзников США, так и для их противников — прежде всего речь идет о Китае.

The USS Nevada, an Ohio-class nuclear-powered submarine carrying 20 Trident ballistic missiles and dozens of nuclear warheads, pulled into the Navy base in the US Pacific Island territory on Saturday.https://t.co/s49yBvLzHr — Drew☘ (@dontdoitdrew) January 17, 2022

Текущий визит американского стратегического ракетоносца на Гуам стал первым подобным событием с 2016 года и всего вторым объявленным прибытием атомной подлодки с 1980-х годов.

В условиях нарастающей напряженности между США и Китаем по поводу статуса Тайваня, а также по мере того, как Северная Корея наращивает ракетные испытания, атомные подводные лодки могут стать аргументом Вашингтона для демонстрации силы в регионе. По мнению аналитиков, ни Пекин, ни Пхеньян в настоящее время не могут ответить США аналогичным образом.

«Визит укрепляет сотрудничество между Соединенными Штатами и союзниками в регионе, демонстрируя возможности США, гибкость, готовность и неизменную приверженность региональной безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении ВМС США.

The #USNavy ballistic-missile submarine USS Nevada (SSBN 733) arrived at Apra Harbor, Guam Jan. 15, reflecting the United States’ commitment to the Indo-Pacific region.



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Аналитик Центра новой американской безопасности, бывший капитан подводной лодки ВМС США Томас Шугарт подтвердил CNN символичность отправки «Невады» в западную часть Тихого океана.

«Это посылает сигнал: мы можем разместить 100 с лишним ядерных боеголовок у вашего порога, и вы даже не узнаете об этом и не сможете ничего с этим поделать», — говорит он.

wikimedia.org / Staff Sgt. Richard Wrigley / https://www.dvidshub.net/image/1694738

Помимо политических сигналов, присутствие «Невады» в регионе предоставляет еще одну возможность. Об этом говорит Алессио Паталано, профессор войны и стратегии в Королевском колледже в Лондоне.

«Присутствие лодок этого типа — особенно на тренировках и учениях — дает важную возможность научиться охотиться на лодки других участников в регионе» — уверен он.

По его словам, это особенно важно в виду программ разработки подводных вооружений, разрабатываемых в Северной Корее и КНР. И хотя северокорейские и китайские подлодки пока уступают американским в скрытности и боевом потенциале, оттачивание навыков их обнаружения и перехвата является задачей стратегической важности.

Аналитики утверждают, что в связи с возросшей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе, Вашингтон будет чаще прибегать к практике демонстрации военной мощи.

«Это развертывание напоминает нам о том, что ядерный порядок на море имеет значение, и, хотя он часто выходит за рамки более широкого общественного обсуждения, мы, вероятно, увидим больше этого в развитии регионального стратегического баланса», — сказал Паталано.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

В прошлом году администрация Джо Байдена озвучила планы продажи атомных подводных лодок Австралии в рамках продвигаемых Белым домом усилий, направленных на сдерживание Китая, что вызвало резкую критику со стороны России и КНР из-за фактического отказа США от соблюдения договора по нераспространению ядерного оружия.