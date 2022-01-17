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Пара гусей из Всеволожска стала популярными лайфстайл блогерами

Видео

Количество подписчиков Гриши и Глаши в TikTok уже достигло 28 тысяч человек. Их личный оператор и по совместительству хозяин Рустам рассказал о жизни птиц и их роли в домашнем хозяйстве.

Один белый, другой серый — два веселых гуся Гриша и Глаша уже давно стали местными любимчиками. Рустам помещает птиц в багажник автомобиля и отправляется с ними в центр города, где животные вальяжно разгуливают, доставляя радость прохожим. Помимо своей природной красоты, гуси отлично справляются с ролью охранников. Их пиловидные зубки и сильные крылья способны надолго отбить охоту у желающих покусится на домашнее хозяйство.

«Гуси похлеще любых собак. У них очень сильно развито чувство слуха, они очень хорошо видят. При этом, когда кто-то чужой подходит даже к участку, они об этом уже оповещают владельцев. И, если кто-то попытается проникнуть на участок, они в любом случае будут нападать и атаковать», — рассказывает о своих питомцах Рустам.

Рустам снимает свои короткие ролики, фиксируя на камеру повседневную жизнь пернатых. Подписчики крылатой парочки активно участвуют в жизни своих кумиров. Когда однажды Григорий повредил лапки, они предлагали методы лечения и даже придумали специальные «гусиные тапочки». Безусловную поддержку своему возлюбленному оказывала и Глаша.

«Вдвоем они очень хорошо взаимодействуют. Это мы заметили тогда, когда у нас были проблемы с лапами, у Григория. Я, когда взял гуся, взял больного, у него были проблемы с оперением, он не умел плавать, начал тонуть, вырвал себе на каждой лапе по пальцу. Мы его лечили около трех с половиной месяцев. И в этот период Глаша от него вообще не отходила, максимальное расстояние — это полтора метра, и в этот момент я понял, что гуси очень преданные», — признался Рустам.

Жители Всеволожска с удовольствием фотографируются с гусем и его гусыней, а те дают им себя погладить. Весной птиц ждет пополнение семейства, так что количество героев их роликов будет только расти.

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