Синоптик Вильфанд предупредил о перепадах температур во второй половине зимы

Москва, 17 января. Вторая половина зимы в России может характеризоваться чередованием теплых и холодных аномалий, как это было в декабре и начале января.

Затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вторая половина зимы тоже будет неоднородной. Все индексы указывают на противоположные характеристики. Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода», — подчеркнул он.

Резкие перепады температур воздуха могут приводить метеозависимых людей к плохому самочувствию. Терапевт Людмила Лапа ранее объяснила, как облегчить подобное состояние.