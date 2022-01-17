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Дмитрий Саймс: Мюнхенская речь Путина положила конец гегемонии США в мире

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:24
Политика
Дмитрий Саймс: Мюнхенская речь Путина положила конец гегемонии США в мире
Федеральное агентство новостей  / 

После холодной войны США объявили себя гегемоном, который должен контролировать все страны мира. Однако выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской международной конференции положило конец мечтам Вашингтона. С таким заявлением выступил американский политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

Сегодня политическая ситуация между Россией и США значительно накалилась. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО: эта встреча состоялась после переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. На встрече стороны коснулись опубликованных Москвой проектов договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Переговоры сторон длились больше четырех часов.

Политолог Дмитрий Саймс считает, что после холодной войны ситуация между Россией и США изменилась в лучшую сторону, а многие американские политики вообще призывали сделать Москву членом НАТО. Но внешней политикой начали управлять люди, которые стремились сделать из США гегемона и отказывались признавать, что мир является многополярным.

«Все изменилось после холодной войны. Если вы посмотрите на так называемых рыцарей холодной войны, которые в большинстве своем были убежденными антикоммунистами, которые видели в СССР страну с совершенно другой идеологией и другими ценностями. Они считали, что СССР очень заинтересован в том, чтобы подрывать американские позиции по всему миру. Когда холодная война закончилась, большинство из этих людей не выступало за расширение НАТО. Эти люди даже выступали за то, чтобы привлечь Россию в НАТО. Они говорили, что ситуация изменилась, поэтому с РФ нужно обращаться как с партнером, который проходит через трудный период. Это представляло реальную возможность начать с Россией новые отношения — с чистого листа», — сказал он.

Дмитрий Сайнс: Мюнхенская речь Путина положила конец гегемонии США в мире
Федеральное агентство новостей /
Специалист считает, что именно мюнхенская речь Путина стала началом конца для гегемонии США в мире.

«Но впоследствии возобладали совершенно другие принципы — постепенно контроль над американской внешней политикой захватила коалиция глобалистов, которая говорила, что внешняя политика США должна открыто строиться на американской гегемонии, что идея многих векторов и центров — плохая и порочная в основе. Если вы помните, то Кондолиза Райс открыто говорила: «Зачем нам нужна многополярность? Америка исключительная страна. У нас очень правильные ценности, мы отстаиваем общечеловеческие интересы. Зачем нужны еще какие-то центры силы». И вдруг на Мюнхенскую международную конференцию приезжает Владимир Путин и заявляет, что Россия не признает, что США будут единственным гегемоном в международных вопросах», — резюмировал Дмитрий Саймс.

Пугающая фраза министра иностранных дел России Сергея Лаврова остудила пыл США и НАТО и буквально усадила их за стол переговоров по безопасности. С таким заявлением выступил авторитетный израильский политолог Яков Кедми.

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