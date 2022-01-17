Вдове Градского грозит статья о мошенничестве, если ограбление было инсценировано

Событие, которое накануне всколыхнуло информационное пространство, — дерзкое ограбление Марины Коташенко, вдовы Александра Градского. Среди версий, как все могло произойти, есть и та, что вся история с пропажей 100 млн рублей могла быть инсценирована специально, чтобы не делиться с остальными наследниками музыканта. ФАН пообщался с известным адвокатом Сергеем Жориным, который пролил свет на то, как могут развиваться события дальше.

«Инсценировка рассматривается в числе других версий. Пока еще не установлено, что это было. Но версию инсценировки до конца исключать нельзя», — говорит Сергей Жорин.

Но чем же в данном случае могут обернуться игры за наследство? Собеседник ФАН говорит, что в случае, если в борьбе за наследство кто-то из родственников нарушил закон, как минимум он может быть признан недостойным наследником и лишиться права на наследование.

«В таком случае наследственная масса распределится между другими родственниками. Это минимум. А как максимум — он может быть привлечен к уголовной ответственности. В частности, если будет установлено, что это ограбление — инсценировка, то, кроме признания недостойным наследником, здесь как минимум придется отвечать по статье о заведомо ложном доносе, поскольку было сообщение о преступлении. А как максимум — это мошенничество по отношению к другим наследникам», — уверен Сергей Жорин.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Ранее ФАН писал, что некоторые детали в показаниях Коташенко кажутся странными. Например, вымогатели потребовали у вдовы Градского 100 млн рублей. Деньги она хранила дома, а не в банке. Также девушка тянула с обращением в полицию.