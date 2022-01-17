Адвокат Жорин высказался по делу об ограблении вдовы Градского

Полиция Московской области продолжает выяснять обстоятельства вооруженного нападения на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Правоохранители не исключают, что нападение было спланированным.

По мнению известного российского адвоката Сергея Жорина, степень вероятности того, что это инсценировка, ему оценить сложно — но исключать этого нельзя. Подобные ситуации при «дележке имущества» встречаются, и частенько — не только при разделе «звездных» денег.

«При наследстве — разного рода борьба и состязания происходят постоянно, степень накала и ожесточенности этих состязаний зависит от многих факторов: какие отношения между наследниками были при жизни наследодателя, к какой субкультуре относятся наследники, интеллект, воспитание и многое другое», — говорит Сергей Жорин.

instagram.com / @advokatzhorin

Если в данном случае была инсценировка, то, по мнению адвоката, это очень глупо, так как все очень быстро станет известно и «вскроется». Да и то, что вдова Градского обратилась в полицию спустя семь часов, тоже очень странное обстоятельство, которое вызывает много вопросов.

«Все это не говорит о том, что это 100% инсценировка. Все надо выяснить. Может, ей угрожали, может, она была в шоке, подавленном состоянии, что-то еще могло быть. Но тем не менее это вызывает все равно вопросы, потому что скорость обращения в правоохранительные органы в аналогичных ситуациях имеет колоссальное значение, потому что большинство таких преступлений раскрываются по горячим следам. Чем больше времени вы дадите злоумышленникам для того, чтобы они скрылись, тем сложнее это преступление раскрыть», — уверен Сергей Жорин.

В случае если действительно имел место обман, то участникам возможного преступления и соучастникам грозит обвинение по целому «букету» статей Уголовного кодекса. При этом Жорин уверен, что правоохранители очень быстро разберутся в этом резонансном деле, и все станет ясно уже в ближайшее время.

Ранее ФАН писал, что сын покойного музыканта Александра Градского Даниил ничего не знал о произошедшем вооруженном ограблении супруги своего отца Марины Коташенко до звонка репортеров.