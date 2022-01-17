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Йеменские хуситы атаковали территорию ОАЭ с применением БПЛА

  /   Обновлено: 17 января 2022 14:48
Весь мир
Йеменские хуситы атаковали территорию ОАЭ с применением БПЛА
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa / ТАСС / AKHTER GULFAM

Абу-Даби, 17 января. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на Объединенные Арабские Эмираты ранее этим утром.

Как сообщили службы безопасности республики, возле складов нефтяной компании ADNOC в промышленном районе Абу-Даби взорвались три цистерны с горючим, из-за чего на строительной площадке вспыхнул пожар. В результате нападения погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Также небольшое возгорание было отмечено в аэропорту столицы Эмиратов, но оно, по словам полиции, не привело к серьезному ущербу.

На месте происшествия у складов были обнаружены останки летательного аппарата. Вероятно, речь шла о барражирующем боеприпасе, которые хуситы регулярно применяют для атак на позиции правительственных войск Йемена и ударов по саудовской территории. По сообщению эмиратского издания WAM, предварительное расследование подтвердило, что ранее в данных районах были замечены «небольшие летательные объекты, возможно, беспилотники».

По всей видимости, эта атака повстанцев является ответом на возросшее недавнее участие ОАЭ в йеменском вооруженном конфликте. Несколько лет назад Эмираты значительно сократили свое военное присутствие в этой республике, после чего саудовские войска остались фактически единственной иностранной силой, ведущей боевые действия против хуситов. В результате повстанцы были сосредоточены на борьбе с правительственными войсками и ударах по инфраструктуре королевства в рамках своеобразных акций возмездия.

Однако недавно ОАЭ активизировались и отправили подконтрольных им боевиков из «Южного переходного совета» в поддержку армии президента Йемена Мансура Хади, а также нарастили объемы военной помощи. В ответ отряды «Ансар Аллах» недавно захватили эмиратское судно, перевозившее оборудование для полевых госпиталей. Теперь же Абу-Даби, судя по всему, придется уделять большее внимание укреплению национальной противовоздушной обороны.

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