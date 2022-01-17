Путин и премьер Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили развитие сотрудничества России и Пакистана в таких сферах, как торговля и энергетика. Также Путин и Имран Хан затронули тему борьбы с пандемией коронавируса.

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Пакистанский премьер подчеркнул, что мусульмане выразили поддержку словам Путина о пророке Мухаммеде.

Ранее стало известно о планах российского лидера провести переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1».