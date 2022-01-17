Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 14:38
14:37
Экономика
Ситуация на авторынке России ведет к дальнейшему повышению цен
14:35
Общество
Член штаба ОНФ в Петербурге объяснил преимущество ЕГЭ перед другими формами экзамена
14:35
Экономика
ФНС использует балльную систему для оценки рисков уклонения от налогов
14:33
Наука
Ученый Флешер предупредил о риске вымирания южноамериканских тапиров
14:32
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу
14:32
Общество
Директор лицея №369 Тхостов отметил важность коммуникации между школами и родителями
14:31
Происшествия
В Башкирии пенсионерка получила четыре года колонии за убийство сына
14:30
Политика
Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
14:30
Весь мир
Что известно о первой в истории Пакистана «Политике национальной безопасности»
14:29
Общество
Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин и премьер Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры

Политика
Путин и премьер Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры
flickr.com  /  World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили развитие сотрудничества России и Пакистана в таких сферах, как торговля и энергетика. Также Путин и Имран Хан затронули тему борьбы с пандемией коронавируса.

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Пакистанский премьер подчеркнул, что мусульмане выразили поддержку словам Путина о пророке Мухаммеде.

Ранее стало известно о планах российского лидера провести переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин и премьер Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры
путин россия пакистан имран хан
Комментировать