Киев, 17 января. Следующая неделя может стать для Украины судьбоносной, как в вопросе сохранения государственности, так и в плане географической составляющей.

Громкое возвращение Порошенко в Киев может запустить цепочку событий, которые приведут к распаду Украины. Причем произойдет все очень быстро. Особенно, если новый виток противостояния Зеленского с его предшественником спланировали и спровоцировали в Вашингтоне.

С таким предупреждением в студии украинского телеканала UkrLife выступил политический эксперт Алексей Калиниченко, подчеркнув, что внешним игрокам, и в первую очередь США, сейчас наиболее удобно и выгодно разыграть или же полностью слить «украинскую карту» в большом геополитическом противостоянии с Россией.

«День пафосного возвращения Порошенко в Киев и последующая неделя покажут, в какой парадигме будут развиваться дальнейшие события. Появление Порошенко может серьезно изменить не только политическую, но и географическую конфигурацию. Мы вплотную подошли к той точке, когда Украину ведущим геополитическим силам удобно было бы разобрать на составляющие части, я имею в виду распад Украины, для того, чтобы решить поставленные задачи. И произойдет все очень быстро. Украину, грубо говоря, разберут за каких-то два месяца. Так что уже в марте мы можем оказаться лицом к лицу совсем с другой реальностью», — предупредил украинцев Калиниченко.

Федеральное агентство новостей /

Политолог подчеркнул, что американцам сейчас совсем не выгодно демонстрировать заботу и поддержку Украины. У Вашингтона сейчас слишком много проблем, куда более актуальных и даже жизненно важных, чем поддержание жизнеспособности украинского проекта. Американцам авантюра с Украиной уже далеко не так интересна, как восемь лет назад, когда они в нее влезли. В то же время РФ демонстрирует продолжительную победоносную борьбу с коллективным западом, в что числе и в украинском вопросе. Калиниченко выразил уверенность, что США выполнят почти все, а то и абсолютно все требования Москвы.

Украинцам сильно повезет, если все пройдет мирно и дипломатично, но ситуация с Порошенко показывает, что Вашингтон пытается до последнего насолить России и может спровоцировать на Украине аналог майдана, который на этот раз просто разорвет страну на части. То есть они все-таки сольют этот проект, но сделают все, чтобы для Москвы эта территория надолго стала головной болью. Такого сценария украинцам стоит опасаться больше всего, и, судя по последним событиям, кураторы Порошенко в Вашингтоне его уже запустили.

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