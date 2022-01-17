Певица Саша Круглова рассказала, как пробилась в шоу-бизнес без связей

Санкт-Петербург, 17 января. Поп-исполнительница Саша Круглова призналась, что много лет пыталась добиться популярности на сцене. Артистка рассказала о непростом пути к успеху в шоу-бизнесе на конференции в Медиагруппе «Патриот».

Саша Круглова с детства связала свою жизнь с музыкой была одной из самых ярких участниц шоу «Гoлoc. Перезагрузка». Артистка также входила в состав группы «А-Студио» как бэк-вокалистка и писала собственную музыку. Звезда затронула тему популярности и призналась, что с трудом пробилась в мир шоу-бизнеса.

«Перед тем, как я прошла на проект «Гoлoc», я уже звучала на радиостанциях. Мне никто не помогал, в меня верил только менеджер. В 17 лет я уже работала, гастролировала и в качестве бэк вокалистки «А-Студио», я получала гонорары и пела с кавер коллективами, поэтому был большой багаж», — поделилась певица.

По словам Кругловой, если у артиста есть талант, непременно найдутся инвесторы. Однако ей с ранних лет пришлось добиваться популярности сложным профессиональным трудом.

Артистка также обсудила современные тренды на пресс-конференции с журналистами ФАН. Круглова высказалась о моде на здоровый образ жизни, трудоустройстве молодежи и образовании.