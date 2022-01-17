Генконсульство России в Алма-Ате заработает с 24 января

Алма-Ата, 17 января. Приостановившее работу Генеральное консульство России в Алма-Ате снова откроется на следующей неделе.

Как сообщили в ведомстве, консульство приостановило прием граждан из-за большого количества заболевших сотрудников. К прежнему режиму работу учреждение вернется в понедельник, 24 января.

Ранее представители Генерального консульства России в Алма-Ате связались с родственниками и близкими россиянки, погибшей во время массовых беспорядков в Казахстане. Ведомство также направило обращение к руководству Жамбылской области с просьбой предоставить содействие семье погибшей.