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ВС РФ и Белоруссии проведут совместные учения в феврале

Армия
ВС РФ и Белоруссии проведут совместные учения в феврале
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Минск, 17 января. Совместные учения ВС РФ и Белоруссии планируется провести в феврале текущего года, заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

Отмечается, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил минобороны страны определить точную дату проведения маневров и озвучить ее заранее, чтобы избежать голословных обвинений со стороны Запада в стягивании войск. Хренин заявил, что с российской стороной все вопросы уже обговорены, передает RT.

«Министры обороны Белоруссии и России проработали замысел совместного учения ВС. Начнутся маневры в феврале», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в российских войсках Восточного военного округа провели внезапную проверку боеготовности. Учения были организованы для оценки готовности личного состава округа к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния.

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Все новости / Армия / ВС РФ и Белоруссии проведут совместные учения в феврале
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