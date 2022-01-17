Обширное поражение легких началось у Леонида Куравлева

Москва, 17 января. Врачи обнаружили обширное поражение легких у знаменитого актера театра и кино Леонида Куравлева, госпитализированного в Коммунарку.

Артист находится в тяжелом состоянии. Недавно он перенес операцию. Как стало известно kp.ru, показатель поражения легких резко подскочил у народного артиста РСФСР. Первоначально было 5-10%, теперь показатель поражения достиг отметки в 25-35%.

Леонида Куравлева госпитализировали в начале января с подозрением на коронавирус. Инфекция у звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессия» не была обнаружена. У актера диагностировали вирусную пневмонию.