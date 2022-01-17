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Обширное поражение легких началось у Леонида Куравлева

  /   Обновлено: 17 января 2022 13:47
Общество
Обширное поражение легких началось у Леонида Куравлева
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 17 января. Врачи обнаружили обширное поражение легких у знаменитого актера театра и кино Леонида Куравлева, госпитализированного в Коммунарку.

Артист находится в тяжелом состоянии. Недавно он перенес операцию. Как стало известно kp.ru, показатель поражения легких резко подскочил у народного артиста РСФСР. Первоначально было 5-10%, теперь показатель поражения достиг отметки в 25-35%.

Леонида Куравлева госпитализировали в начале января с подозрением на коронавирус. Инфекция у звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессия» не была обнаружена. У актера диагностировали вирусную пневмонию.

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