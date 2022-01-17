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Американские Javelin бессильны перед многоуровневой защитой российского танка «Армата»

Армия
Американские Javelin бессильны перед многоуровневой защитой российского танка «Армата»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 17 января. Американскому противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) Javelin будет достаточно непросто вывести из строя новейший российский танк Т-14 «Армата». По словам экспертов, эта боевая машина обладает впечатляющими характеристиками.

В публикации издания «ПолитЭксперт» говорится, что противотанковые ракетные комплексы являются эффективным средством борьбы с тяжелой бронетехникой. Javelin принято считать одним из лучших в своем роде. По словам экспертов, он оснащен системой «мягкого пуска», из-за чего снаряд очень трудно обнаружить, но российские конструкторы смогли решить эту проблему. Танк Т-14 обладает четырьмя радиолокаторами с активной фазированной антенной решеткой и шестью специальными камерами. Аналитики оценили шансы американского комплекса остановить российскую «Армату».

Отмечается, что если обнаружить расчет ПТРК не удастся вовремя, то от уничтожения танк спасет комплекс активной защиты «Афганит», в который входят десять мортир для отстрела поражающих элементов и система постановки дымовых завес. В материале подчеркивается, что танк сможет покинуть поле боя даже после точного попадания по нему из Javelin, потому что боевое отделение Т-14 разделено на три изолированных друг от друга сектора.

Эксперты пришли к выводу, что танк «Армата» — «крепкий орешек». Американские Javelin бессильны перед ним из-за многоуровневой защиты, благодаря которой машина готова к противостоянию с самым грозным противником.

Ранее сообщалось, что Ростех запускает в серийное производство российский танк Т-14. Известно также, что более 400 единиц новой бронетехники получат ВС РФ в текущем году, передает телеканал «360».

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армата танк птрк javelin
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