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The Week: Путин просчитал блеф США по Украине

Политика
The Week: Путин просчитал блеф США по Украине
Федеральное агентство новостей

Лондон, 17 января. США не должны расширять НАТО на восток, считает автор британского издания The Week Деймон Линкер.

Как отметил колумнист, НАТО давно перестала быть оборонительным альянсом, и теперь уже не стесняется во всю мощь использовать военную силу первой.

Президент России Владимир Путин в свою очередь смог просчитать очередной блеф США по Украине. На такое поведение Вашингтона указывает опыт с другими странами — Ираком и Афганистаном. Фактически США лишь показывали, что намерены защищать страны от военных угроз, но не были к этому готовы и не давали никаких гарантий безопасности и поддержки, пишет журналист.

The Week: Путин просчитал блеф США по Украине
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, намерен проверить предположение, что в российском ближнем зарубежье у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу», — заключил Деймон Линкер.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ отмечают «постепенное вторжение НАТО на украинскую территорию» на протяжении последних лет. По его словам, Альянс давно уже не голубь мира и стабильности, а орудие конфронтации, сообщает НСН.

Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, Вашингтон и НАТО не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, с которой у них разные повестки. Он упрекнул дипломатов Альянса в дезинформации СМИ и населения по итогам переговоров.

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