Лондон, 17 января. США не должны расширять НАТО на восток, считает автор британского издания The Week Деймон Линкер.

Как отметил колумнист, НАТО давно перестала быть оборонительным альянсом, и теперь уже не стесняется во всю мощь использовать военную силу первой.

Президент России Владимир Путин в свою очередь смог просчитать очередной блеф США по Украине. На такое поведение Вашингтона указывает опыт с другими странами — Ираком и Афганистаном. Фактически США лишь показывали, что намерены защищать страны от военных угроз, но не были к этому готовы и не давали никаких гарантий безопасности и поддержки, пишет журналист.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, намерен проверить предположение, что в российском ближнем зарубежье у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу», — заключил Деймон Линкер.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ отмечают «постепенное вторжение НАТО на украинскую территорию» на протяжении последних лет. По его словам, Альянс давно уже не голубь мира и стабильности, а орудие конфронтации, сообщает НСН.

Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, Вашингтон и НАТО не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, с которой у них разные повестки. Он упрекнул дипломатов Альянса в дезинформации СМИ и населения по итогам переговоров.