Хабенский тепло высказался о Вознесенской на церемонии прощания в МХТ имени Чехова

Москва, 17 января. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский с большой любовью высказался об актрисе Анастасии Вознесенской, которую провожают в последний путь. Он отметил, что театр всегда поддерживал знаменитость.

Вознесенская проработала во МХАТе, а затем, с 1987 года, в МХТ имени Чехова, несколько десятков лет. Она сыграла множество ролей на легендарной сцене, и ее смерть сильно ударила по коллегам.

Хабенский, который до недавнего времени был в театре просто актером, с сожалением отметил, что уходит эпоха и тот МХАТ, который был при Олеге Ефремове.

«Московский художественный театр до последней минуты делал все, чтобы не оставить Анастасию Валентиновну одну. Чтобы она всегда ощущала, что она здесь», — указал Хабенский на церемонии прощания.

Вознесенская ушла из жизни 14 января в возрасте 78 лет. Как сообщил источник ФАН, у актрисы были проблемы со здоровьем, а том числе сахарный диабет.