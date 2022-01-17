Politico: Еврокомиссия и Международное энергетическое агентство готовят удар по «Газпрому»

Вашингтон, 17 января. Руководства Еврокомиссии и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят скоординированную атаку по российскому газовому поставщику «Газпром» с целью принудить его изменить поведение на рынке. Коварный план чиновников разоблачило издание Politico.

Как отмечают авторы издания, между «Газпромом» и официальным Брюсселем остаются крайне напряженные отношения. Несмотря на то, что российские поставщики газа настаивают на том, что полностью исполняют свои контрактные обязательства, Еврокомиссия и МЭА приписывают им «создание» искусственного дефицита топлива в Старом Свете.

«В условиях роста спроса компания ограничивает поставки, что наводит на определенные мысли. Такое поведение встречается на рынке редко», — отметила еврокомиссар по вопросам экономики Маргарет Вестаргер.

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Официальный Брюссель продолжает настаивать на том, что Москва якобы искусственно завышает спрос на газ. В связи с этим европейские власти готовят удар по российскому топливному гиганту сразу в нескольких направлениях. По информации Politico, Еврокомиссия и МЭА намереваются взять в клещи «Газпром»: с одной стороны, возбудить против него дело о нарушении антимонопольного законодательства, а с другой — блокировать запуск трубопровода «Северный поток — 2».

Как передает Радио Sputnik, глава ассоциации компаний газовой промышленности ФРГ Zukunft Gas Тим Келер уверен, что «СП-2» запустят до конца 2022 года. Работа газопровода перечеркнет попытки других игроков рынка спекулировать на ценах.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» направила жалобу на «Газпром» в Еврокомиссию. До этого, по информации НСН, российский топливный гигант через суд потребовал увеличить цену на топливо для Польши.