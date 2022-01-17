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Глава Коми Уйба объявил об отставке регионального правительства

Политика
Глава Коми Уйба объявил об отставке регионального правительства
vk.com  /  Республика Коми

Сыктывкар, 17 января. Руководитель Республики Коми Владимир Уйба принял решение о роспуске местного правительства.

Глава субъекта выступил перед журналистами, где объявил об уходе правительства в отставку. Полномочия председателя органа передадут Альмире Ахмеевой, занимающей пост зампреда регионального правительства и министра экономического развития и промышленности республики.

«Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства», — подчеркнул Владимир Уйба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уходе в отставку руководителя симферопольской администрации Валентина Демидова. По его словам, чиновник уволился по собственному желанию.

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