Ирак и Сирия обсуждают развитие железнодорожного сообщения между странами

Багдад, 17 января. Министр транспорта Ирака Насер Хусейн Бандар аш-Шибли обсудил с послом Сирии в республике Саттамом Джадааном ад-Дандахом железнодорожное сообщение между странами, транзитные пути, а также развитие морского транспорта, сообщило агентство INA.
«Был обсужден ряд вопросов, в том числе железнодорожное сообщение между Ираком и Сирией. Кроме того, были рассмотрены вопросы транзита и признания морского сертификата , развитие реального судоходства между двумя братскими странами. Также велось обсуждение открытия авиасообщения между Багдадом и Дамаском», — говорится в заявлении министерства транспорта Ирака.
The Iraqi railway will soon connect with Syria— Spriter (@spriter99880) January 17, 2022
Acc to Tasnim, the Iraqi Ministry of Transportation has announced that the Iraqi railway will soon be connected to Syria
This issue was discussed at a meeting of the Syrian ambassador in Baghdad with the Minister of Transport of Iraq pic.twitter.com/6oQA7yOqbi
В начале января стало известно, что министры транспорта Ирака и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по строительству железного отрезка, соединяющего южный портовый город Басра с пограничным городом Шаламджа в провинции Хузестан.
Согласно подписанному соглашению, копию которого получил Al-Monitor, проект будет реализован железнодорожными компаниями обеих сторон, а работы начнутся в течение двух месяцев. Документ включает в себя дорожную карту и график реализации проекта. По предварительным оценкам, строительство 32-километрвого отрезка будет завершено в течение двух лет.
Власти Тегерана неоднократно подчеркивали, что завершение строительства железной дороги создаст железнодорожный транзитный коридор к берегам Средиземного моря, проходящий через Ирак в Сирию и достигающий порта Латакия. Это может принести много пользы трем странам.
Iran, Iraq draw up plans for railway connection from Basra to Shalamcheh https://t.co/V1JtHFXOBy via @AlMonitor— Marita Kassis | ماريتا قسيس (@MaritaKassis) January 5, 2022
Кроме того, 13 января стало известно, что Сирия присоединилась к проекту Китая «Один пояс — один путь». Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в Дамаске главой департамента по планированию и международному сотрудничеству Фади аль-Халилом и послом КНР в республике Фен Бяо. Инициатива объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской шелковый путь 21 века» и подразумевает заключение договоров со странами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут выстроены «экономические коридоры развития».