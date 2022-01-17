Ирак и Сирия обсуждают развитие железнодорожного сообщения между странами

Багдад, 17 января. Министр транспорта Ирака Насер Хусейн Бандар аш-Шибли обсудил с послом Сирии в республике Саттамом Джадааном ад-Дандахом железнодорожное сообщение между странами, транзитные пути, а также развитие морского транспорта, сообщило агентство INA.

«Был обсужден ряд вопросов, в том числе железнодорожное сообщение между Ираком и Сирией. Кроме того, были рассмотрены вопросы транзита и признания морского сертификата , развитие реального судоходства между двумя братскими странами. Также велось обсуждение открытия авиасообщения между Багдадом и Дамаском», — говорится в заявлении министерства транспорта Ирака.

The Iraqi railway will soon connect with Syria

Acc to Tasnim, the Iraqi Ministry of Transportation has announced that the Iraqi railway will soon be connected to Syria

This issue was discussed at a meeting of the Syrian ambassador in Baghdad with the Minister of Transport of Iraq pic.twitter.com/6oQA7yOqbi — Spriter (@spriter99880) January 17, 2022

В начале января стало известно, что министры транспорта Ирака и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по строительству железного отрезка, соединяющего южный портовый город Басра с пограничным городом Шаламджа в провинции Хузестан.

Согласно подписанному соглашению, копию которого получил Al-Monitor, проект будет реализован железнодорожными компаниями обеих сторон, а работы начнутся в течение двух месяцев. Документ включает в себя дорожную карту и график реализации проекта. По предварительным оценкам, строительство 32-километрвого отрезка будет завершено в течение двух лет.

Власти Тегерана неоднократно подчеркивали, что завершение строительства железной дороги создаст железнодорожный транзитный коридор к берегам Средиземного моря, проходящий через Ирак в Сирию и достигающий порта Латакия. Это может принести много пользы трем странам.

Iran, Iraq draw up plans for railway connection from Basra to Shalamcheh https://t.co/V1JtHFXOBy via @AlMonitor — Marita Kassis | ماريتا قسيس (@MaritaKassis) January 5, 2022

Кроме того, 13 января стало известно, что Сирия присоединилась к проекту Китая «Один пояс — один путь». Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в Дамаске главой департамента по планированию и международному сотрудничеству Фади аль-Халилом и послом КНР в республике Фен Бяо. Инициатива объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской шелковый путь 21 века» и подразумевает заключение договоров со странами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут выстроены «экономические коридоры развития».