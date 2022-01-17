Лавров заявил о ценности конструктивных отношений России и Хорватии

Москва, 17 января. Россия ценит конструктивные отношения с Хорватией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия настроена на совершенствование сотрудничества во всех областях.

«Мы видим в Хорватии уважаемого европейского партнера. Нас связывают исторические и культурные узы, и мы настроены на совершенствование наших отношений во всех областях», — рассказал министр иностранных дел.

В ходе переговоров российская и хорватская стороны обсуждали весь спектр двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня с акцентом на ситуацию на Балканах. В свою очередь глава МИД Хорватии Гордан Радман попросил Лаврова передать приглашение посетить республику для премьер-министра России Михаила Мишустина и президента РФ Владимира Путина.