Артисты прощаются с Анастасией Вознесенской в Москве

Москва, 17 января. Церемония прощания с актрисой Анастасией Вознесенской проходит в МХТ имени Чехова. Родственники и коллеги пришли на гражданскую панихиду.

Народная артистка России скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Ее коллеги, а также друзья и родные пришли почтить память покойной вдовы актера Андрея Мягкова.

Церемонию проводит МХТ имени Чехова, где Вознесенская служила несколько десятилетий. Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Звезда советского кино будет упокоена рядом с супругом, который скончался в январе 2021 года.

Ранее хореограф МХТ имени Чехова Алла Сигалова почтила память Вознесенской. Преподавательница назвала ее смерть уходом поколения и рассказала, какой запомнит покойную актрису.