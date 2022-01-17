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Артисты прощаются с Анастасией Вознесенской в Москве

  /   Обновлено: 17 января 2022 13:18
Общество
Артисты прощаются с Анастасией Вознесенской в Москве
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 17 января. Церемония прощания с актрисой Анастасией Вознесенской проходит в МХТ имени Чехова. Родственники и коллеги пришли на гражданскую панихиду.

Народная артистка России скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Ее коллеги, а также друзья и родные пришли почтить память покойной вдовы актера Андрея Мягкова.

Церемонию проводит МХТ имени Чехова, где Вознесенская служила несколько десятилетий. Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Звезда советского кино будет упокоена рядом с супругом, который скончался в январе 2021 года.

Ранее хореограф МХТ имени Чехова Алла Сигалова почтила память Вознесенской. Преподавательница назвала ее смерть уходом поколения и рассказала, какой запомнит покойную актрису.

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