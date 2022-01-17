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Логинов и Резцова вошли в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду

Спорт
Логинов и Резцова вошли в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду
Global Look Press  /  Alexander Shemetov

Москва, 17 января. Спортивный портал Metaratings назвал состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

В мужской команде заявлены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной). По последнему решение будет принято по результатам его выступления на этапе Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 20 по 23 января.

В состав женской сборной России попали Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Союз биатлонистов России официального заявления о спортсменах, которые будут отстаивать честь России на Олимпиаде в Пекине, не делал.

Олимпийские игры пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Некоторые государства обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Швейцария предложила перенести соревнования.

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россия олимпийские игры биатлон
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