Логинов и Резцова вошли в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду

Москва, 17 января. Спортивный портал Metaratings назвал состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

В мужской команде заявлены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной). По последнему решение будет принято по результатам его выступления на этапе Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 20 по 23 января.

В состав женской сборной России попали Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Союз биатлонистов России официального заявления о спортсменах, которые будут отстаивать честь России на Олимпиаде в Пекине, не делал.

Олимпийские игры пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Некоторые государства обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Швейцария предложила перенести соревнования.