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Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
Политика
Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
Федеральное агентство новостей  / 

Бывший украинский президент Петр Порошенко в тюрьме — гораздо более эффективный инструмент политического давления на действующего главу Украины Владимира Зеленского, чем Порошенко на свободе. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Порошенко прибыл в Киев

В понедельник, 17 января, у здания, где должно начаться заседание по избранию бывшему президенту Украины меры пресечения по делу о госизмене, проходит митинг его сторонников.

Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
instagram.com / @petroporoshenko

Порошенко в понедельник утром вернулся в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Возле аэропорта Жуляны собрались несколько тысяч сторонников Порошенко.

Инструмент давления

Как отметил Дмитрий Родионов, Петр Порошенко, направляясь в Киев, прекрасно знал, что будет арестован.

«Зачем тогда вернулся? Спросите у Алексея Навального и Михаила Саакашвили. Очевидно, что все три сценария написаны под копирку. Вернее, по сути, сценарий один — отправить в страну человека, который будет гарантированно посажен, чтобы потом требовать его освобождения и вводить санкции, как в случае с Россией, или ничего не вводить, но держать на всякий случай такую занозу в мягком месте у властей, как в случае с Грузией», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что Порошенко в тюрьме — гораздо более эффективный инструмент политического давления на Зеленского, чем Порошенко на свободе. И если в Вашингтоне примут решение Зеленского «валить», это также может оказаться прекрасным поводом для нового майдана.

«Другой вопрос, примет ли Зеленский правила игры? Порошенко все еще на свободе, это может свидетельствовать о том, что он хочет переиграть всех, рассчитывая не попасться на уловку. Но в этом случае он рискует показать слабость и лишиться и той немногочисленной поддержки, что у него осталась. Дело против Порошенко уже так просто не замять, за слова надо отвечать, и Порошенко, похоже, намерен идти до конца. Так что у Зеленского сейчас незавидная ситуация, любой его шаг может быть использован против него», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее Владимир Джаралла подчеркивал, что бегство Порошенко за границу было выгодно Зеленскому. По мнению политолога, нынешний лидер Украины рассчитывал на то, что его оппонент не вернется в страну, поставив крест на своей политической карьере.

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