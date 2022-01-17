Песков исключил необходимость участия США в обсуждении отношений России и Украины

Москва, 17 января. Участие США в обсуждении российско-украинских отношений совершенно не требуется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал недавнее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к его коллеге из Соединенных Штатов Джо Байдену. Киев предложил Вашингтону организовать трехсторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — пояснил Песков.

Как стало известно ранее, о бессмысленности участия Зеленского в переговорах Москвы и Вашингтона высказался публицист Анатолий Вассерман. Американская сторона понимает это не хуже российской, подчеркнул эксперт.