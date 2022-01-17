Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 14:37
14:35
Общество
Член штаба ОНФ в Петербурге объяснил преимущество ЕГЭ перед другими формами экзамена
14:35
Экономика
ФНС использует балльную систему для оценки рисков уклонения от налогов
14:33
Наука
Ученый Флешер предупредил о риске вымирания южноамериканских тапиров
14:32
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать доптранзит через Украину и Польшу
14:32
Общество
Директор лицея №369 Тхостов отметил важность коммуникации между школами и родителями
14:31
Происшествия
В Башкирии пенсионерка получила четыре года колонии за убийство сына
14:30
Политика
Политолог Родионов: Порошенко готов идти до конца, у Зеленского незавидная ситуация
14:30
Весь мир
Что известно о первой в истории Пакистана «Политике национальной безопасности»
14:29
Общество
Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния артиста
14:24
Политика
Лавров: Москва и Пекин не объединялись «против Запада»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков исключил необходимость участия США в обсуждении отношений России и Украины

Политика
Песков исключил необходимость участия США в обсуждении отношений России и Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 января. Участие США в обсуждении российско-украинских отношений совершенно не требуется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал недавнее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к его коллеге из Соединенных Штатов Джо Байдену. Киев предложил Вашингтону организовать трехсторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — пояснил Песков.

Как стало известно ранее, о бессмысленности участия Зеленского в переговорах Москвы и Вашингтона высказался публицист Анатолий Вассерман. Американская сторона понимает это не хуже российской, подчеркнул эксперт.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков исключил необходимость участия США в обсуждении отношений России и Украины
украина россия сша песков
Комментировать