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Рождаемость в Китае упала до уровня 1949 года

Общество
Рождаемость в Китае упала до уровня 1949 года
pixabay.com  /  RitaE

Пекин, 17 января. Китай снова переживает демографический кризис. В минувшем году рождаемость в стране снизилась и достигла уровня 1949 года.

Согласно статистике, в 2021 году рождаемость упала до рекордно низкого уровня 7,52 ребенка на 1000 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Также уточняется, что естественный темп прироста китайского населения, который исключает миграцию, составил всего 0,034% за год. Это является наиболее низким показателем с 1960 года.

«Демографическая проблема хорошо известна, но скорость старения населения явно быстрее, чем ожидалось», — приводит агентство слова экономиста Чжана Чживэя.

Самым эффективным способом улучшить рождаемость в России оказался материнский капитал. Он хорошо сработал и продолжает это делать до сих пор, считает демограф Алексей Ракша.

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