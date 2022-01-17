Глава МИД Хорватии Радман попросил Лаврова передать Путину приглашение посетить страну

Москва, 17 января. Глава Министерства иностранных дел Хорватии Гордан Радман попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова передать приглашение посетить республику для премьер-министра России Михаила Мишустина и президента РФ Владимира Путина.

Известно, что российская и хорватская стороны обсуждали весь спектр двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня с акцентом на ситуацию на Балканах и безопасность в Европе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.