Выплату в 5 тысяч рублей могут назначить россиянам с большим трудовым стажем

Москва, 17 января. С 1 января в российских регионах изменились правила присвоения гражданам почетного звания ветерана труда. Теперь доплату за большой стаж смогут получить граждане, которые отработали более 30 лет.

Например, жители Новосибирской области получат значок, отработав не менее 30 лет в любой сфере деятельности. До 2022 года для этого необходимо было проработать не менее 40 лет, пишет «ФедералПресс». Размер надбавки устанавливают власти в субъектах, поэтому они могут различаться. Сумма выплат, предварительно, составит около 5 тысяч рублей.

Эксперты посоветовали россиянам лично обратиться в региональное отделение социальной защиты. Сотрудники подробно объяснят правила присвоения звания ветерана труда, а также уточнят, какие преференции в связи с этим положены.

Минтруд РФ ранее сообщил, что после индексации объем минимальной выплаты по беременности и родам достиг 63,9 тысячи рублей. При осложнениях или многоплодной беременности государственная помощь может достигать почти 500 тысяч рублей.