Только каждый тринадцатый россиянин регулярно откладывает деньги на пенсию

Москва, 17 января. Более обеспеченные граждане России чаще других откладывают на старость, однако всего 7,7% россиян вообще направляют на это средства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование СберНПФ.

Порядка 8,7% граждан рассматривают возможность начать откладывать на пенсию в течение ближайших пяти лет. В действительности этим занимается лишь 7,7%, или каждый тринадцатый. Однако исследователи СберНПФ зафиксировали положительную динамику — данный показатель вырос на 1,4 процентных пункта в прошлом году.

Чаще всего накопления делают люди в возрасте 50–60 лет. Доля тех, кто совершает регулярные отчисления, в этой возрастной группе в два раза больше, чем среди тех, кому нет тридцати. Опрошенные граждане чаще всего считают, что государственной пенсии не хватит, чтобы обеспечить их привычный образ жизни.

Большая часть жителей России хотели бы подрабатывать на пенсии. К такому выводу ранее пришли исследователи сервиса «Работа.ру».