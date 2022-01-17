Песков: планы Эстонии по размещению сил НАТО доказывают правомерность беспокойства Кремля

Москва, 17 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное размещение в Эстонии военных НАТО свидетельствует об обоснованности обеспокоенности Москвы.

Ране в Эстонии заявили о создании необходимых условия для размещения на своей территории пяти тысяч военнослужащих из стран — членов Североатлантического альянса. Песков отметил, что на фоне этого обеспокоенности Кремля являются вполне правомерными.

«Это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — сообщил Песков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что НАТО должна вернуться на границы до 1999 года. По его словам, в противном случае некоторые европейские страны могут поплатиться за вступление в военно-политический блок.