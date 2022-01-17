Вторичное жилье в крупных городах России подорожало за 2021 год на 19%

Москва, 17 января. Квартиры на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах в среднем подорожали на 19% — до 82,7 тысячи рублей за «квадрат» в 2021 году, сообщили эксперты портала «Мир квартир».

В Московской области вторичное жилье выросло в цене на 42%, Севастополе — на 41%, Калининграде — на 39%, Ленинградской области — на 37%. Наименьший прирост наблюдался в Архангельске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился ко "вторичке", и там тоже начался схожий процесс», — пояснили в компании.

На фоне роста стоимости жилья владельцам квартир придется потратить больше времени, чтобы окупить инвестиции. Речь идет, в частности, о сдаче помещений в аренду. Повышение ставки не поспевает за ростом цен на недвижимость. По итогам года она стала дороже в среднем на 20%.